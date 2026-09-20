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Hikmet Çınar teşkilatın güvenini tazeledi

MHP Sinop İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde Hikmet Çınar yeniden başkan seçildi; konuşmasında birlik, kardeşlik ve teşkilat vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hikmet Çınar teşkilatın güvenini tazeledi

Hikmet Çınar teşkilatın güvenini tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İl Başkanı Hikmet Çınar yeniden başkanlığa seçilerek teşkilatın güvenini tazeledi.

Kongre süreci ve sonuçları:

Kongreye katılan delegelerin oylarıyla sonuçlanan seçimde Hikmet Çınar yeni dönem için görevlendirildi. Seçim sonrasında konuşan Çınar, görevlerin gelip geçici olduğunu vurgulayarak teşkilat içindeki birlik ve dayanışmanın altını çizdi. Çınar'ın sözleri şöyle: 'Görevler gelir geçer, makamlar verilir, makamlar bırakılır. İsimler değişir, yönetimler değişir. Ancak bizim davamız değişmez. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, en büyük sermayemiz kardeşliğimiz, en büyük kuvvetimiz teşkilatımızdır.'

MYK üyelerinin değerlendirmeleri:

MHP MYK Üyesi Bulduk Özdemir, partinin 57 yıllık siyasi geçmişine işaret ederek 'Türk milleti, Türk devleti ne zaman Milliyetçi Harekete ihtiyaç duyduysa bizler her zaman vardık. Yine var olmaya devam edeceğiz' dedi. MYK Üyesi Davut Haskırış ise 'Biz ‘Terörsüz Türkiye’ dedik. Çünkü 86 milyon insanın kardeşliği şarttır' ifadeleriyle partinin hedeflerine vurgu yaptı.

Kongre, yeni dönem yönetiminin belirlenmesinin ardından sona erdi ve seçilen yönetim görev dağılımı için çalışmalarına başlayacak.

KONGREDE MEVCUT İL BAŞKANI HİKMET ÇINAR YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

KONGREDE MEVCUT İL BAŞKANI HİKMET ÇINAR YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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