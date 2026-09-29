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Hilalkent'te kuyuya düşen kişi AFAD müdahalesiyle çıkarıldı

Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde kuyudan çıkarılan yaralı, AFAD ekiplerinin halatlı müdahalesiyle olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hilalkent'te kuyuya düşen kişi AFAD müdahalesiyle çıkarıldı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir vatandaş dengesini kaybederek kuyunun içerisine düştü. Şahıs kuyunun içinde yaralanırken, kuyuda su olmaması muhtemel daha büyük bir kazanın önüne geçti.

Kurtarma çalışması:

Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri kuyunun içerisine girerek yaralı adamı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

İlk müdahale ve sevk:

Kurtarılan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ&#039;DA KUYUYA DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS, AFAD EKİBİ TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.

ELAZIĞ'DA KUYUYA DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS, AFAD EKİBİ TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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