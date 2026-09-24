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Hilvan'da sarsıntı Gölcük Mahallesi'nde bir evi kullanılamaz kıldı

Kandilli verilerine göre 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Hilvan'da da hissedildi; Gölcük Mahallesi'nde bir ev yıkılıp kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hilvan'da sarsıntı Gölcük Mahallesi'nde bir evi kullanılamaz kıldı

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem Hilvan'da hasar bıraktı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 10.40'ta kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa genelinde olduğu gibi Hilvan'da da etkili şekilde hissedildi.

Gölcük Mahallesi'ndeki hasar:

Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde bir evde duvar ve yapı bölümlerinde dökülmeler ile yıkılmalar meydana geldi. Yerel kaynaklara göre söz konusu konut, yapısal hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntüler ve yerel tepki:

Hasar gören ev, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi; kayıtlarda yapıda belirgin çökmeler ve parçalanmalar görülüyor. Vatandaşlar sarsıntıyı hissederek durumu kayıt altına aldı ve yaşanan hasar mahallede tedirginlik yarattı.

DEPREM HİLVAN&#039;DA HASARA YOL AÇTI. HASAR GÖREN EV, VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

DEPREM HİLVAN'DA HASARA YOL AÇTI. HASAR GÖREN EV, VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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