Himalayalar'da buzulanın kopuşu Bhotekoshi'de taşkını tetikledi: Nepal'de can kaybı 788'e çıktı

selin bilançosu ve arama-kurtarma çalışmaları:

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde, Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından açıklanan en son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 788 olarak güncellendi. Kurtarma ve acil müdahale ekipleri sahada yoğun şekilde görev yapıyor.

kayıplar ve kayıp sayısı:

NDRRMA'nın bildirdiğine göre halen 2 bin 502 kişiden haber alınamıyor. Resmi kaynaklar, bölgedeki yolların ve iletişimin büyük ölçüde zarar görmesinin arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını, hasar tespitinin ve insani yardımın saha koşullarına bağlı olarak süreceğini belirtiyor.

çin kaynaklı uyarı ve sınır bölgesindeki durum:

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın Çin Su Kaynakları Bakanlığına dayandırdığı duyuruya göre, yüksek kesimlerdeki sellerin ardından bölgede oluşan yeni göl büyük ölçüde boşaldı. Bakanlık, kraterin yaklaşık 5,6 kilometre membada yer aldığı ve tahminen 1,4 milyon metreküp su tuttuğu değerlendirmesinde bulunarak bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çinli yetkililer ayrıca Nepal-Çin sınır bölgesindeki felakette Çin tarafında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 546 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi; bu kişilerle ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, kraterdeki su kütlesi ve çevresel risklerin izlenmesinin önemine dikkat çekiyor; ulaşım ve altyapı sorunlarının hem kurtarma hem de yardım lojistiğini etkilediği belirtiliyor.

Nepal’de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 788’e yükseldi.