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Himalayalar'dan kopan buzul sonrası nehirleri sular altında bırakan selde bilanço ağırlaştı

Himalayalar'dan kopan buzulun yol açtığı taşkında Nepal'de ölü sayısı 547'ye yükseldi; bin 473 yaralı, 977 kişi kayıp, arama-kurtarma hızlandırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası nehirleri sular altında bırakan selde bilanço ağırlaştı

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası nehirleri sular altında bırakan selde bilanço ağırlaştı

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının tetiklediği sel felaketinde can kaybı hızla arttı. Yetkililer, Himalayalar'dan kopan bir buzulun ardından nehirlerin taşmasıyla yaşanan felakette şimdiye kadar 547 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 473 kişinin yaralandığını açıkladı.

kaybedilen ve kayıp sayısı:

Açıklamalara göre felakette ayrıca 977 kişi kayıp durumda. Kayıplar arasında Hindistan, ABD, Ukrayna, Malezya, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen yüzlerce yabancı turistin de bulunduğu bildirildi. Resmi makamlar ve yardım ekipleri, kayıp listelerinin güncellenmesi ve olası kurtarma operasyonları için yoğun mesai yürütüyor.

kurtarma çalışmaları ve tünel müdahalesi:

Nepal Başbakanlık Ofisi, arama ve kurtarma faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla bin 200 ek askerin görevlendirildiğini duyurdu. Nepal ordusu, selin vurduğu Rasuwa Hidroelektrik Santrali tünelinde mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı ve tünelden şu ana kadar 2 kişiyi başarıyla çıkardı; tünelde hâlâ kaç kişinin bulunduğunu belirlemek için ekipler çalışıyor.

Sel suları Bhotekoshi ve Trishuli nehirlerini taşırdı, evler, köprüler ve yollar yüksek debiyle sürüklendi. Bazı bölgelere ulaşım ve iletişim kesilirken, altyapı hasarı geniş alanlara yayıldı ve yerel halk ile turistlerin tahliyesi öncelikler arasında yer aldı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve zarar gören bölgelere acil yardım ulaştırmak için hem ulusal hem de uluslararası destek çağrısında bulundu. Sürecin ilerleyişi ve resmi açıklamalar doğrultusunda sayılar güncellenmeye devam edecek.

Olayın başlangıcı olarak belirtilen çarşamba günü Himalayalar'dan kopan buzul önce Çin'in Tibet bölgesini, ardından Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve çevresini vurdu; taşkın dalgası kısa sürede aşağı vadilere yayıldı.

Nepal&#039;in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin...

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 547'ye yükseldi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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