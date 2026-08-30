Himalayalar'dan kopan buzun tetiklediği taşkın nepal'de can kaybını artırdı

Taşkının bilançosu ve resmi açıklamalar

26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 734'e yükseldiğini açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre, felakette kayıp sayısı 2.498, kurtarılan kişi sayısı 8.186 ve yaralı sayısı 242 olarak bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve sahadaki lojistik:

Yetkililer sel bölgesine toplam 19.895 güvenlik personeli sevk edildiğini bildiriyor. Kurtarma ekipleri yoğun arama-kurtarma operasyonları yürütürken, ulaşılamayan bölgelerde arama faaliyetleri sürüyor. NDRRMA'nın açıklaması, ekiplerin hem tahliye hem de temel insani yardım sağlama önceliğiyle hareket ettiğini vurguluyor.

Komşu tarafta yaşanan kayıplar:

Çin medyası, Nepal-Çin sınır bölgesinde yaşanan sel felaketinin Tibet tarafında da etkili olduğunu ve orada 16 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bu bilgiler, iki ülke sınırında meydana gelen olayın bölgesel yansımalarını gösteriyor.

NEPAL'DE 26 AĞUSTOS'TA BHOTEKOSHİ NEHRİ'NDEKİ TAŞKIN NEDENİYLE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 734'E YÜKSELDİ.