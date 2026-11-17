Hınıs'ta yeni bir yönetim dönemi başladı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 20 Kasım 2024 tarihinden bu yana vekaleten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Yakup Abak, görevine asaleten atandı. Atama haberi, ilçe eğitim camiası ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı; karar, ilçede istikrar ve süreklilik beklentisini güçlendirdi.

Abak'ın geçmişi ve görev deneyimi:

Meslek hayatında 20 yıllık tecrübeye sahip olan Abak, ilçe genelindeki çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bu görevler sayesinde Hınıs'ın eğitim yapısını, okulların ihtiyaçlarını ve yerel dinamikleri yakından tanıdığı belirtiliyor.

İlçe beklentileri ve öncelikler:

Geçmiş dönemlerde ilçedeki eğitim seviyesinin diğer ilçelere göre düşük seyretmesi nedeniyle, bölgeyi iyi bilen bir yöneticinin atanması olumlu yankı buldu. Abak’ın asaleten atanması, hem eğitim çalışanları hem de aileler nezdinde beklentileri artırdı; yeni dönemde mevcut sorunlara odaklanılarak hizmetlerin güçlendirilmesi bekleniyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Abak, atamanın ardından görevine asaleten devam edecek ve ilçede sürdürülebilir eğitim performansının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceği kaydedildi.

ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNDE 20 KASIM 2024 TARİHİNDEN BU YANA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ VEKALETEN YÜRÜTEN YAKUP ABAK, GÖREVİNE ASALETEN ATANDI.