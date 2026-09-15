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Hırsızın izi jandarmanın çalışmasıyla Karaköprü'deki bağ evinde bulundu, şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Karaköprü'de bağ evinden çalınan aküler, hilti, matkap, hızar ve televizyonla ilgili soruşturmada jandarma bir şüpheliyi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hırsızın izi jandarmanın çalışmasıyla Karaköprü'deki bağ evinde bulundu, şüpheli tutuklandı

Hırsızın izi jandarmanın çalışmasıyla Karaköprü'deki bağ evinde bulundu, şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir bağ evinden çok sayıda ekipmanın çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri soruşturmada faile ulaştı. Olayla ilgili yürütülen titiz çalışmalar sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

olayın detayları:

Olay, Karaköprü ilçesinde M.E. adlı şahsa ait bağ evinde meydana geldi. İhbar üzerine başlatılan incelemede çalındığı bildirilen eşyalar arasında 4 adet güneş paneli aküsü, 20 adet sigorta aküsü, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet hızar ve 1 adet televizyon olduğu tespit edildi.

soruşturma ve yakalama süreci:

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin birlikte yürüttüğü araştırmada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için saha çalışmaları, delil değerlendirmeleri ve şüpheli tespitine yönelik teknik ile fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen C.Ç. isimli şüphelinin kimliği saptandı ve ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, benzer faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde devam ettiriyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR BAĞ EVİNDEN ÇOK SAYIDA AKÜ VE İŞ MAKİNESİNİN ÇALINMASIYLA...

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR BAĞ EVİNDEN ÇOK SAYIDA AKÜ VE İŞ MAKİNESİNİN ÇALINMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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