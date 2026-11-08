Hırsızlık kabusu sona erdi: iş yerine giren çete yakalandı, malzemeler sahibine teslim edildi

iş yeri soygunu ve ele geçirilenler

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan beton katkı kimyasalları üreten fabrikada gerçekleşen soygun, iş yeri sahibinin bildirimleri üzerine polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü. Oğlu ile birlikte tesisi işleten 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz'e ait iş yerinden; elektrikli ekipmanlar, kaynak makinesi ve elektrik tesisatına ait kablolar dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çalındığı belirlendi.

polis operasyonu ve yakalama:

Personelin telefondaki ihbarının ardından yerinde inceleme yapan Karadeniz, tavandaki kabloların söküldüğünü ve tesisin dağıtıldığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirinin ardından polis ekipleri yürüttükleri soruşturmada kent genelinde farklı hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladı. Çalınan malzemeler ele geçirildi, tek tek sayıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

mağdurun duyguları ve teşekkür:

İş yerinin o halini görmek istemeyecek kadar etkilenmiş olan Karadeniz, malzemelerin geri alınması ve polislerin takibi sayesinde rahatladığını belirtti. Karadeniz'in ifadeleri haberin temel ayrıntılarını teyit etti:

"Beton katkı sektöründe oğlumla birlikte çalışıyorum. Bu sabah kalktığımda personelim aradı. 'Amca, iş yerine hırsız girmiş, gelir misin' dedi. Hemen iş yerine geldim ve durumu gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Beni jandarmaya yönlendirdiler. Aradan 10 dakika geçmeden polis ekipleri arayarak böyle bir olayın yaşandığını ve şüphelileri yakaladıklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gittim. İş yerimden elektrikli ekipmanları, kaynak makinem ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolar çalınmıştı. Çeşitli ebatlarda toplam 700-800 metre kablom vardı. Kabloları sökerken tavandaki tesisatı da tamamen dağıtmışlardı. İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum. Allah emniyet mensuplarından razı olsun. İki gün boyunca üç polis memuru ve bir komiser benim olayımı takip etti, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonunda ele geçirdikleri malzemelerin tamamını tek tek sayarak bana teslim ettiler. Buradan Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İş yerimdeki malzemelere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum"

Malzemelerine kavuşan Karadeniz, yeniden iş yerine gitmeye başladı ve polis ekiplerine teşekkür etti.

YUSUF KARADENİZ