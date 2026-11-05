Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Hırvatistan parlamento başkanı Gordan Jandrokovi ile Yaşar Güler arasında heyetler arası görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi, Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşmede buluştu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Hırvatistan parlamento başkanı Gordan Jandrokovi ile Yaşar Güler arasında heyetler arası görüşme

görüşme çerçevesi:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

katılımcılar ve görüşme biçimi:

Toplantıda iki ülkeyi temsilen ilgili heyetler yer aldı ve görüşme resmi olarak heyetler arası formatta yürütüldü. Resmî açıklamalarda görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği bildirildi.

diplomatik bağlam ve önemi:

Böylesi yüksek düzeyli temaslar, savunma ve parlamenter ilişkilerde iletişim kanallarının canlı tutulması ve iş birliği zemininin korunması açısından önem taşıyor. Yaşanan görüşme, iki ülke arasındaki resmi temasların sürdüğünü gösteriyor.

Yaşar Güler ile Gordan Jandrokovi'nin buluşması, taraf heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir görüşme olarak kayda geçti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü sivil toplumuyla il statüsü için ortak hamleye hazırlanıyor
images

Türkiye'ye iki uluslararası ödül: Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Merkez Viyad...
images

Sayıştay raporu Sinop belediyesinde 26 usulsüzlük tespit etti
images

Sayıştay raporu: Altınordu Belediyesi'nin doğrudan temin uygulamaları ve 20 mily...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Minik eller Silifke'nin yanan topraklarını fidanlarla yeniden yeşertiyor

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi