Hisar Arkeopark'ta mozaik atölyesi

Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle Hisar Arkeopark'ta düzenlenen mozaik atölyesi, katılımcılara hem sanatın tekniğini öğretti hem de bölgenin tarihî katmanlarına dikkat çekti. Atölyeye katılan kursiyerler, alanda gün yüzüne çıkarılan mozaik motiflerini doğal taşlar kullanarak yeniden tasarladı ve bir günlük çalışmanın sonunda kendi desenlerini ortaya koydu.

Eğitim ve uygulama süreçleri:

Atölyede ilk olarak Roma dönemine ait Zodyak Mozaiği ve çevresindeki geometrik desenler ile düğüm motifleri tanıtıldı. Akademisyenler, mozaik yapım teknikleri hakkında detaylı bilgiler verdi; öğretilen konular arasında geometrik mozaiklerin merkezden başlayıp nasıl genişletildiği, hangi taşların birlikte kullanıldığı ve Roma dönemine özgü renk uyumunun sağlanması yer aldı. Teorik anlatımın ardından kursiyerler, doğal taşlarla benzer motifleri adım adım inşa etti ve uygulamalı çalışmayla öğrendiklerini pekiştirdi.

Hisar Arkeopark'ın kültürel önemi:

Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait farklı şehir katmanlarını barındıran Hisar Arkeopark, bölgenin önemli arkeolojik değerlerinden mozaiklere ev sahipliği yapıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Saliha Tupal Yeke atölyenin amaçlarını şöyle özetledi: "Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle mozaik atölyesi düzenledik. Hisar Arkeopark’ta ortaya çıkarılan mozaiklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterebilmek adına, günümüzden yaklaşık bin 800 yıl önce yapılmış mozaiklerin benzer desenlerini katılımcılarla workshop şeklinde çalıştık. Bulunduğumuz alan, çok kıymetli buluntuları ve çok katmanlı tarihi dokusuyla son derece önemli. Hisar Arkeopark, yalnızca Roma değil, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde eklenen yapılarıyla da Bursa’nın kültürel hafızası açısından önemli bir yere sahip. Bu atölye çalışmalarıyla aidiyet duygusunu artırmayı ve merak uyandırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmanın ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra da farklı çalışmalarla bir araya gelmeye devam edeceğiz"

Etkinlik katılımcıları da deneyimlerini paylaşarak eğitim ve uygulama sürecinin kendilerine zevk verdiğini belirtti: "Öncelikle mozaik yapımı hakkında eğitim aldık, ardından öğrendiklerimizi uygulayarak kendi mozaiklerimizi tasarladık. Mozaiklerin tarihini öğrenmek ve bu eserleri doğal taşlar kullanarak yeniden oluşturmak bizleri çok mutlu etti".

Atölye, arkeolojik mirasın korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların bir parçası olarak görülüyor; katılımcıların el emeğiyle üretilen işler hem sanat eğitimi açısından değer taşıyor hem de Hisar Arkeopark'ın görünürlüğünü artırıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VE MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE HİSAR ARKEOPARK’TA MOZAİK ATÖLYESİ DÜZENLENDİ.