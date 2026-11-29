Hisar Kaplıcaları hamamında yenileme çalışması:

Manisa’nın Demirci ilçesinde belediye, merkezden kırsala uzanan yatırım seferberliği kapsamında Hisar Kaplıcaları’ndaki hamamı baştan sona yeniliyor. Bölgenin termal turizm altyapısının önemli bir parçası olan tesis; aquapark, restoran, termal otel, açık ve kapalı düğün salonları ile piknik alanlarına ek olarak hamamıyla da hizmet veriyordu. Başlatılan restorasyonla hem görsel hem de teknik alanda kapsamlı iyileştirmeler hedefleniyor.

Restorasyon sürecinde yapının iç ve dış cephesi tamamen yenileniyor; su tesisatı ve elektrik altyapısı dahil tüm teknik donanım baştan aşağı güçlendiriliyor. Projede estetik iç mimari ön plana alınırken, modern kullanım beklentilerine uygun düzenlemeler yapılıyor. Hamamın yeni düzenlemesinde sauna, çift havuz sistemi, özel dinlenme alanları ve seyir terası gibi olanaklara yer verilecek.

Teknik ve hizmet odaklı düzenlemeler:

Ekipler hem konserlik hem hijyen standardını yükseltecek uygulamalar üzerinde çalışıyor; malzeme seçiminden ısıtma ve havalandırma sistemlerine kadar ayrıntılar titizlikle ele alınıyor. Projenin tamamlanmasıyla tesisin ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi ve termal turizmde bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışmalarının 2027 yılı şubat ayı sonunda tamamlanarak tesisin yeniden hizmete sunulması hedefleniyor.

Kırsala yatırım: çok amaçlı salonlar:

Demirci Belediyesi, merkezdeki yatırımların yanı sıra kırsal mahallerin sosyal yaşamını canlandıracak adımlar da attı. Bu kapsamda 10 kırsal mahalleye 200 metrekare büyüklüğünde sandviç panelli çok amaçlı salonlar inşa edildi. Salonlar düğün, sünnet, cemiyet ve toplu yemek organizasyonlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Yatırım yapılan mahalleler arasında Sevinçler, Örücüler, Tekeler, Yeşiloba, Karaisalar, Ayvaalan, Çandır, Boyacık, İcikler, Uluköy ve Kargınışıklar yer alıyor. Bu adımla belediye, kırsal kesimdeki vatandaşların kültürel ve sosyal etkinliklerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yatırımlarla ilgili konuşan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Demirci’mizin merkezinden en uzak kırsal mahallesine kadar ayrım gözetmeksizin hizmet götürmeye devam ediyoruz. İlçemizin göz bebeği olan Hisar Kaplıcaları’ndaki hamamımızı günümüz şartlarına uygun, modern ve çok daha konforlu bir hale getiriyoruz. 2027 şubat sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz bu projeyle termal turizmdeki iddiamızı daha da güçlendireceğiz. Diğer yandan kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde, düğünlerinde ve cemiyetlerinde kullanabilecekleri 10 adet çok amaçlı salonumuzu tamamlayarak hizmete sunduk. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İLÇENİN ÖNEMLİ TERMAL TURİZM MERKEZLERİNDEN HİSAR KAPLICALARI'NDAKİ HAMAM BAŞTAN SONA YENİLENİRKEN, 10 KIRSAL MAHALLEYE DE ÇOK AMAÇLI SALON YAPILDI.