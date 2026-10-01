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Hisarcık MYO'da bağımlılıkla mücadele için farkındalık eğitimi

DPÜ Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimde öğrenciler, bağımlılık türleri, etkileri ve korunma yolları hakkında bilinçlendirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hisarcık MYO'da bağımlılıkla mücadele için farkındalık eğitimi

Eğitimin amacı ve içeriği:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitim programı, öğrencilerin bağımlılık konusunda farkındalığını artırmayı ve bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmelerine katkı sağlamayı hedefledi. Program "Bağımlılıkları tanı, riskleri farket, kendini koru" başlığı altında Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Sunumda bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığa açık olma riskleri ile korunma yolları ele alındı. Katılımcılara, belirtileri tanıma, risk faktörlerini değerlendirme ve koruyucu davranışlar geliştirme konusunda bilgi verildi.

Katılımcılar ve konuşmacı:

Programda TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda öğrencinin takip ettiği oturumlara Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç ile akademik ve idari personel katıldı.

Kapanış ve teşekkür:

Programın sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, eğitime katkıları ve gerçekleştirdiği sunum dolayısıyla TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, katılımcılarda bağımlılıkla mücadele bilincinin güçlendirilmesi amacıyla planlanan çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.

Eğitim, öğrencilerin gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı erken farkındalık geliştirmeyi ve kaynaklara yönlendirmeyi amaçlayan uygulamalı bilgi aktarımıyla sona erdi.

HİSARCIK MYO’DA ÖĞRENCİLERE BAĞIMLILIK FARKINDALIĞI EĞİTİMİ

HİSARCIK MYO’DA ÖĞRENCİLERE BAĞIMLILIK FARKINDALIĞI EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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