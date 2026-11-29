Hisarcık ve Emet'ten umre yolcularına dualarla uğurlama

Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla yola çıkan 30 kişilik kafile, yakınlarının katıldığı törenle kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama programı, hem dua hem de manevi bir veda niteliğindeydi.

Uğurlama töreninin ayrıntıları:

Tören, Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Emet tarafında gruba rehberlik edecek olan Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz ile törene katılan din görevlileri hazır bulundu. Programda, Sanayi Camii İmam Hatibi Mustafa Şengül tarafından yapılan dua toplumun ortak niyeti olarak okundu.

Duygular, telbiye ve salavatlar:

Duaların ardından yolcular yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Kafile, tören alanından telbiye ve salavatlarla hareket etti; bu ritüeller hem manevi hazırlanmanın hem de toplu bir uğurlamanın parçası oldu. Katılımcılar, kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıktı.

Uğurlama programı, hem yerel din görevlilerinin katkısıyla hem de katılımcıların ailelerinin desteğiyle tamamlandı ve kafile dualarla yolculuğa uğurlandı.

HİSARCIK VE EMET’TEN 30 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI