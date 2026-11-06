Dolar 50,1510 +0,05%
Euro 55,9113 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.585,17 -0,71%
EUR/USD 1,1147 -0,64%
Brent Petrol 98,06 -0,23%
--°

Hisarcık'a yeni kepçe ile taşra hizmetlerinde hız hedefi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine, Köylere Hizmet Birliği katkısıyla 6 milyon 500 bin liraya alınan kazıcı-yükleyici kepçe, Özel İdare araç parkına katıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hisarcık'a yeni kepçe ile taşra hizmetlerinde hız hedefi

Yeni kepçe hizmete alındı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Köylere Hizmet Birliğinin destekleriyle temin edilen iş makinesi, İl Özel İdare Müdürlüğü araç parkına dahil edildi. 6 milyon 500 bin lira maliyetle alınan kazıcı-yükleyici kepçe, ilçede altyapı, yol bakım ve benzeri çalışmalarda kullanılacak.

Tören ve katılımcılar:

Yeni iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla Hükümet Konağı önünde bir tören düzenlendi. Törene Kaymakam Erkan Atam, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ile köy muhtarları katıldı. Programın sonunda kurban kesildi ve Müftü Hüseyin Demirci tarafından dua edildi.

Amaç ve beklentiler:

Yetkililer, yeni kepçenin ilçe merkezi ve köylerde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kaymakam Erkan Atam törende, makinenin uzun yıllar köylere hizmet edeceğini vurgulayarak encümen üyelerine teşekkür etti ve desteklerle araç parkının yenilenmesini hedeflediklerini söyledi.

Atam ayrıca, Özel İdare kepçesinin yenilenmesi çalışmalarına devam edileceğini ve ilçeye yönelik hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti. Tören sırasında kaydedilen açıklamada, yeni çöp kamyonunun da yakında hizmete gireceği duyuruldu.

HİSARCIK ÖZEL İDARE’YE 6,5 MİLYON LİRALIK YENİ KEPÇE!

HİSARCIK ÖZEL İDARE’YE 6,5 MİLYON LİRALIK YENİ KEPÇE!

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vestel elektronik kârlılığa döndü: üçüncü çeyrekte brüt kâr ve FAVÖK pozitif sey...
images

Karahan: fon piyasası dalgaları likidite adımlarını zorunlu kıldı
images

Ülker 95,7 milyar TL ciroyla bölgesel güç ve yenilik vurgusu yaptı
images

Türk seramiği dünya pazarında yükseliyor: karo kategorisinde 5’inci sıra

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa'nın güvenlik hattı: AB arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi