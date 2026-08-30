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Hisarcık'ta 30 Ağustos coşkusu törenlerle yaşandı

Hisarcık'ta 30 Ağustos'un 104. yılı Hükümet Konağı önündeki törenle anıldı; çelenk sunumu, Muhittin Balıkcı'nın konuşması ve makam kabulü yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hisarcık'ta 30 Ağustos coşkusu törenlerle yaşandı

Törenin özeti:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene kaymakam, belediye başkanı, emniyet yetkilileri, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törenin akışı:

Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Başçavuş Muhittin Balıkcı, Büyük Taarruz'un bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurguladı. Balıkcı, dünya tarihçilerinden aktardığı görüşü aktarırken, "Türkler Mohaç Meydan Muharebesinden yüzyıllar sonra yine parlak bir imha muharebesi kazandılar" ifadesine yer verdi ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine değindi.

Konuşmasının sonunda Balıkcı, "Bu kutsal ve tarihi gün vesilesi ile ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilerek şükranlarımızı sunuyorum" sözleriyle şehitlere ve gazilere saygısını dile getirdi.

Katılımcılar ve kabul töreni:

Törene; Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törenin ardından Kaymakamlık makamında Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş tarafından mülki erkan ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kabul edildi.

Hisarcık'taki tören, hem resmi protokolün yer aldığı hem de yerel topluluğun bir araya geldiği bir anma şeklinde gerçekleşti; anma ve kabul etkinlikleri, ulusal kurtuluş mücadelesinin hatırlanması ve şehitlere duyulan saygının vurgulanmasıyla tamamlandı.

HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENE; HİSARCIK KAYMAKAMI ERKAN ATAM, BELEDİYE BAŞKANI...

HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENE; HİSARCIK KAYMAKAMI ERKAN ATAM, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİRTAŞ, İLÇE EMNİYET AMİRİ AYHAN ISTIK, GAZİLER, DAİRE AMİRLERİ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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