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Hisarcık'ta AK Gençlik halı saha turnuvasında final heyecanı yükseliyor

Hisarcık'ta düzenlenen AK Gençlik halı saha turnuvasında yarı final maçları tamamlandı; finalistler belli oldu, şampiyonluk için büyük final bekleniyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hisarcık'ta AK Gençlik halı saha turnuvasında final heyecanı yükseliyor

Yarı finalde centilmence mücadele ve coşku

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen AK Gençlik halı saha turnuvasında yarı final karşılaşmaları büyük ilgi gördü. Gençlerin sosyal ve sportif etkinliklere katılımını artırmayı hedefleyen organizasyonda saha içi mücadeleler kadar tribünlerdeki coşku da dikkat çekti.

Turnuvada mücadele eden takımlar, finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti; maçlar boyunca sergilenen centilmenlik ve fair-play ruhu organizasyonun ana teması oldu. Yarı final müsabakalarını takip eden ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları, gençlerin performansını tribünden destekleyerek karşılaşmalara ortak oldu.

Abdullah Akbulut'un değerlendirmesi:

"Gençlerimizin enerjisi, azmi ve sahaya yansıttığı kardeşlik hukuku bizleri son derece gururlandırıyor. AK Parti olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yarı finalde sergilenen muazzam mücadele ve centilmenlikten dolayı tüm takımlarımızı yürekten kutluyor, emeği geçen Gençlik Kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadeleriyle İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gençlik Kolları Başkanı'nın sözleri:

"Turnuvamıza başından itibaren büyük destek veren İlçe Başkanımız Abdullah Akbulut’a ve sahada ter döken tüm genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yarı final maçlarımızı coşku ve kardeşlik havası içerisinde tamamladık. Şimdi sıra en büyük heyecanda!" diyen Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, organizasyonun amacına ulaştığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Final öncesi beklenti ve duyurular:

Zorlu yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen takımlar belli oldu; kupayı kaldıracak ekip için heyecan şimdiden doruğa çıktı. Turnuvanın büyük finaline ilişkin tarih ve organizasyon detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Organizasyon yetkilileri, finalin de aynı ruh ve disiplinle geçmesini temenni etti.

&quot;AK GENÇLİK HALI SAHA TURNUVASI&quot;NDA YARI FİNAL MAÇLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU.

"AK GENÇLİK HALI SAHA TURNUVASI"NDA YARI FİNAL MAÇLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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