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Hisarcık'ta anne odaklı narkotik eğitimiyle toplumsal farkındalık güçlendirildi

Hisarcık'ta düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleyi anlattı; KADES, UYUMA ve BM verileri paylaşıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hisarcık'ta anne odaklı narkotik eğitimiyle toplumsal farkındalık güçlendirildi

Hisarcık’ta ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi gerçekleştirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda neler anlatıldı:

Eğitimde uyuşturucu madde türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile mücadele yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca KADES uygulaması ile UYUMA aplikasyonunun nasıl kullanılacağı katılımcılara tanıtıldı ve uygulamaların amaçları açıklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, madde bağımlılığının günümüzde uluslararası bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Görevli, Birleşmiş Milletlerin 2024 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 331 milyon madde kullanıcısı bulunduğunu ve 15-65 yaş arasındaki her 16 kişiden birinin bağımlı olduğunun ifade edildiğini aktardı.

Katılımcılar ve vurgulanan sorumluluk:

Programa il protokolünden temsilciler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda uyuşturucu sorununun yalnızca bireyin sağlığını değil aileyi, gençleri ve tüm toplumu tehdit ettiği vurgulandı. Görevlinin ifadesiyle “Bu nedenle uyuşturucuyla mücadele toplumun her kesiminin sorumluluğudur.”

Eğitim, toplumda farkındalığı artırmayı ve erken uyarı mekanizmalarının etkin kullanımını teşvik etmeyi amaçladı; katılımcılara başvuru ve ihbar kanalları hakkında bilgi verildi.

HİSARCIK’TA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

HİSARCIK’TA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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