Hisarcık’ta çevreyolu kavşağında çarpışma: otomobil ve minibüste 3 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık'ta gece 02.30'da çevreyolu kavşağında otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüyle iki yolcu yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.