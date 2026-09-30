Hisarcık'ta eğitimde verimliliği ve akademik başarıyı yükseltme planları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin ile ilçedeki okul ve kurum yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi. Katılımcılar, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin mevcut durumunu ve iyileştirme önerilerini paylaştı.

toplantı gündemi ve mevzuat değerlendirmesi:

Görüşmelerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve yönetmelikler ile yürürlükteki mevzuat ele alındı. Ayrıca, eğitimde yeni yaklaşımlar kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde atılması gereken adımlar tartışıldı. Katılımcılar, mevzuatın uygulamadaki yansımalarını ve okullar arasındaki uyumun güçlendirilmesi için yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdi.

akademik başarı ve öğrenci gelişimi odakları:

Toplantıda, ilçede akademik başarıyı yükseltmeye yönelik somut çalışma önerileri ve öğretmenlerin saha deneyimlerine dayalı çözüm önerileri ön plana çıktı. Eğitim süreçlerinin daha etkin yürütülmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile okullardaki başarı seviyesinin yükseltilmesi amaçlandı. Son bölümde, öğretmenlerin ve yöneticilerin görüş ve önerileri alındı; değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

HİSARCIK’TA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERLE TOPLANTI