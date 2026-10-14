Hisarcık’ta elma kurusu ellerde kalıyor üreticiler fiyat artışını bekliyor

ürün hasadı ve kurutma süreci:

Hisarcık ilçesinde ağaçlardan dökülen elmalar önce toplanıyor, ardından küçük parçalar hâlinde doğranıp güneşte kurutularak elma kurusuna dönüştürülüyor. Bu süreç hem emek yoğun hem de zaman alan bir üretim aşaması; üreticiler toplama, doğrama ve kurutma işleriyle meşgul oluyor.

Hazır hale gelen elma kurusu genellikle tüccarlar aracılığıyla alınıyor ve ticaret kanallarına sevk ediliyor.

piyasa durumu ve üretici tepkisi:

Geçen yıl kilogramı 70 liraya kadar çıkan elma kurusu, bu yıl yaklaşık 40 lira civarında alıcı buluyor. Fiyatların düşündürücü şekilde gerilemesi üzerine birçok üretici ürünlerini elinde tutmayı tercih ediyor.

Üreticilerden Ali Yılmaz, "Bin bir zahmetle toplayıp parçaladığımız ve kuruttuğumuz elmaları, fiyatların yükselmesini beklediğimiz için elimizde tutuyoruz. İnşallah fiyatlar yükselir de ürünümüzü değerinde satarız" diyerek beklentilerini dile getirdi.

Yörede üretilen elma kuruları, satın alım sonrası sıkça İzmirdeki gıda işleme tesislerine gönderiliyor. Elma kurusu, bölgedeki aileler için önemli bir ek gelir kaynağı olduğundan üreticiler hem emeğinin karşılığını almak hem de fiyatların yeniden yükselmesini umuyor.

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE GEÇEN YIL 70 LİRAYA KADAR YÜKSELEN ELMA KURUSUNUN KİLOGRAM FİYATI, BU YIL 40 LİRA CİVARINDA KALDI.