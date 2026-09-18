Hisarcık'ta Gaziler Günü anısına mevlitle anma gerçekleştirildi

Hisarcık'ta anma programı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin anısına mevlit programı düzenlendi. Merkez Çarşı Camii'nde Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programa ilçe sakinleri katılım gösterdi.

Okunanlar ve ilahiler:

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve çeşitli ilahiler seslendirildi. Okunan ilahiler ve tilavet, katılımcılar arasında hüzünlü ve saygı dolu bir atmosfer oluşturdu.

Dua ve yöneten yetkili:

Etkinlikte Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından, başta aziz şehitler olmak üzere ebediyete irtihal eden gaziler için dualar edildi. Mevlit programı, Gaziler Günü'nün anma geleneğinin yaşatılması ve toplumun ortak hatırasının tazelenmesi açısından önem taşıdı.

HİSARCIK’TA GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ