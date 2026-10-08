Dolar 49,2110 +0,02%
Euro 55,2140 +0,23%
Bist 12.112,58 -0,09%
Altın Gram 6.563,95 +0,19%
EUR/USD 1,1192 -0,07%
Brent Petrol 104,26 +4,05%
--°

Hisarcık’ta Gazze için birlik çağrısı: ateşkes ve yardım talebi

Hisarcık Eğitime Destek Platformu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açıklama ve duada Gazze'deki saldırılara tepki göstererek ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hisarcık’ta Gazze için birlik çağrısı: ateşkes ve yardım talebi

Hisarcık’ta Gazze için basın açıklaması ve dua programı düzenlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık Eğitime Destek Platformu (EDEP) öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklaması ve dua programında Gazze’de süren saldırılara dikkat çekildi ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programın içeriği:

Platform adına yapılan açıklamada, Aksa Tufanı’nın ardından Gazze’de başlayan saldırıların üçüncü yılını geride bıraktığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, enkaz altında cenazesine ulaşılamayan binlerce kişinin bulunduğu ifade edildi. Katılımcılar, Gazze’ye insani yardım, tıbbi malzeme ve iş makinelerinin ulaştırılmasının acil öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Programa katılanlar arasında sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı; program, Müftü vekili İlçe Vaizi Adem Özbey tarafından yapılan dua ile sonlandırıldı.

Platformun talepleri ve eleştirileri:

Açıklamada, hastaneler, okullar, ibadethaneler ve yardım konvoylarının hedef alındığı iddiasına yer verildi ve uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması gerektiği savunuldu. Platform, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’de yaşananların başlıca sorumlularından biri olarak gösterdi ve Birleşmiş Milletler kürsüsündeki tutumunu eleştirdi.

Ayrıca ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri ve siyasi desteğin, saldırıların sürmesine katkı sağladığı yönünde değerlendirme yapıldı. Platform, küresel ölçekte düzenlenen protestolara katılanlara teşekkür ederken, saldırıları meşrulaştırdığı ileri sürülen şirket ve markaları da eleştirdi; bu şirketlerin ticari ve reklam politikalarının, mağdurların durumunu görmezden geldiği iddia edildi.

Basın açıklamasında öne çıkan talepler arasında ateşkesin derhal ve eksiksiz uygulanması, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi teçhizatın serbestçe girişinin sağlanması, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin temini ve saldırılara katıldığı ileri sürülen kişilerin tespit edilip yargılanması çağrıları yer aldı. Platform ayrıca Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etti.

Katılımcılar, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler almasının gerekliliğini vurgularken, Gazze’de yaşanan insani trajedinin sürmesine karşı toplumlarda devam eden tepki ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

HİSARCIK’TA GAZZE İÇİN BASIN AÇIKLAMASI VE DUA PROGRAMI

HİSARCIK’TA GAZZE İÇİN BASIN AÇIKLAMASI VE DUA PROGRAMI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

aziziye jeotermal potansiyelini bilimsel verilerle haritalıyor
images

Adıyaman enkazdan üç yılda yeniden hayata döndü
images

Samsun kaldırımlarında kamusal alan uyarısı: esnaflar ortak yola saygı göstermel...
images

Hayrı bulmak artık kolay: şehrinizdeki tüm ikramlar tek platformda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kars’a yeni yaşam alanı: kent ormanı millet ormanı olarak planlanıyor

Denizli Büyükşehir'den gençlere nefes: KPSS sınav ücretleri hesaplara yatırıldı

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi

aziziye jeotermal potansiyelini bilimsel verilerle haritalıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı