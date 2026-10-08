Hisarcık’ta Gazze için birlik çağrısı: ateşkes ve yardım talebi

Hisarcık’ta Gazze için basın açıklaması ve dua programı düzenlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık Eğitime Destek Platformu (EDEP) öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklaması ve dua programında Gazze’de süren saldırılara dikkat çekildi ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programın içeriği:

Platform adına yapılan açıklamada, Aksa Tufanı’nın ardından Gazze’de başlayan saldırıların üçüncü yılını geride bıraktığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, enkaz altında cenazesine ulaşılamayan binlerce kişinin bulunduğu ifade edildi. Katılımcılar, Gazze’ye insani yardım, tıbbi malzeme ve iş makinelerinin ulaştırılmasının acil öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Programa katılanlar arasında sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı; program, Müftü vekili İlçe Vaizi Adem Özbey tarafından yapılan dua ile sonlandırıldı.

Platformun talepleri ve eleştirileri:

Açıklamada, hastaneler, okullar, ibadethaneler ve yardım konvoylarının hedef alındığı iddiasına yer verildi ve uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması gerektiği savunuldu. Platform, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’de yaşananların başlıca sorumlularından biri olarak gösterdi ve Birleşmiş Milletler kürsüsündeki tutumunu eleştirdi.

Ayrıca ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri ve siyasi desteğin, saldırıların sürmesine katkı sağladığı yönünde değerlendirme yapıldı. Platform, küresel ölçekte düzenlenen protestolara katılanlara teşekkür ederken, saldırıları meşrulaştırdığı ileri sürülen şirket ve markaları da eleştirdi; bu şirketlerin ticari ve reklam politikalarının, mağdurların durumunu görmezden geldiği iddia edildi.

Basın açıklamasında öne çıkan talepler arasında ateşkesin derhal ve eksiksiz uygulanması, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi teçhizatın serbestçe girişinin sağlanması, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin temini ve saldırılara katıldığı ileri sürülen kişilerin tespit edilip yargılanması çağrıları yer aldı. Platform ayrıca Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etti.

Katılımcılar, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler almasının gerekliliğini vurgularken, Gazze’de yaşanan insani trajedinin sürmesine karşı toplumlarda devam eden tepki ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

HİSARCIK’TA GAZZE İÇİN BASIN AÇIKLAMASI VE DUA PROGRAMI