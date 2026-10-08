Hisarcık'ta gençlik halı saha turnuvasında 8 no'lu takım zafere ulaştı

Hisarcık'ta gençler sahada buluştu

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Hisarcık ilçesinde düzenlenen halı saha turnuvası, gençlerin birlik, beraberlik ve takım ruhunu güçlendirmeyi amaçladı. Bir hafta süren organizasyona toplam 8 takım katıldı ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Final maçı ve skor:

Finalde 8 No'lu takım ile 6 No'lu takım karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 9-5 kazanan 8 No'lu takım, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmalar boyunca takımlar, şampiyonluk için çekişmeli bir mücadele sergiledi.

Ödül töreni ve katılımcılar:

Turnuva sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödüller, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Hisarcık AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve Hisarcık eski Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından verildi.

Organizasyon, gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesi ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi hedefiyle gerçekleştirildi; turnuvanın bölgedeki genç spor faaliyetlerine olumlu katkı sağladığı ifade edildi.

HİSARCIK’TA AK GENÇLİK HALI SAHA TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU