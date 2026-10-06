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Hisarcık'ta hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi; Arpalık'ta 3 dekarlık otluk zarar gördü

Hisarcık Arpalık'ta çıkan otluk yangını, Emet Orman İşletme ekiplerinin arazöz müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; yaklaşık 3 dekarlık alan yandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hisarcık'ta hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi; Arpalık'ta 3 dekarlık otluk zarar gördü

Hisarcık'ta otluk yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Arpalık mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangına 1 arazöz ile hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Hasar tespiti ve inceleme:

Söndürme sonrası bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi; ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 dekarlık otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

HİSARCIK’TA OTLUK ALANDA YANGIN: 3 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

HİSARCIK’TA OTLUK ALANDA YANGIN: 3 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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