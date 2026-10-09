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Hisarcık'ta köylülerin dikkati sayesinde otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Karbasan köyü Çavuş Kuyusu'nda çıkan otluk ve çalılık yangını, köylülerin ihbarı ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hisarcık'ta köylülerin dikkati sayesinde otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

yangına ilk müdahale ve gelişmeler:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü Çavuş Kuyusu mevkiinde yangın, sabah saatlerinde başladı. Otluk ve çalılık alanda yükselen dumanlar saat 10.20 sıralarında fark edildi.

Durumu gören köylüler kısa sürede yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi ve hızlı müdahale başlatıldı.

soğutma çalışmaları ve zarar tespiti:

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının yol açtığı zarar ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık alan ile sınırlı kaldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

HİSARCIK’TA OTLUK VE ÇALILIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

HİSARCIK’TA OTLUK VE ÇALILIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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