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Hisarcık’ta Küçük Çay zemininde temizlik: koku, hastalık ve taşkın riski azaltılıyor

Hisarcık Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi ile Meslek Yüksekokulu arasındaki Küçük Çay’ın zeminini temizleyerek kötü koku, hastalık ve taşkın riskini azalttı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Hisarcık’ta Küçük Çay zemininde temizlik: koku, hastalık ve taşkın riski azaltılıyor

Hisarcık’ta Küçük Çay zemininde temizlik: koku, hastalık ve taşkın riski azaltılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye ekipleri, kent içinde yer alan Küçük Çay’ın zemininde biriken çamur ve atıkları temizleyerek bölge sağlığını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yapılan çalışma, hem çevresel sorunları azaltmayı hem de olası su taşkınlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik çalışmaları, Yenidoğan Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki köprü ile Meslek Yüksekokulu civarı arasındaki bölümde gerçekleştirildi. Ekipler çayın zemininde biriken çamur, atık ve birikintileri temizleyerek su akışının rahatlamasını sağladı ve bölgeden yayılan kötü kokunun önüne geçildi.

belediye açıklaması:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, çalışmaların tamamlandığını ve temizlik operasyonlarının kademeli olarak süreceğini belirtti. Demirtaş şu ifadeleri kullandı: "Belediye ekiplerimiz tarafından Yenidoğan Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki köprüden Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu alanda Küçük Çay zemininde biriken çamur ve pislikleri temizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Temizlik çalışmalarımız peyderpey devam edecektir. Çalışmaların tamamlanmasıyla çayın zemininde biriken çamur ve pisliklerin etrafa pis koku yayması önlenmiş olacak, ayrıca hastalık riski ortadan kalkacaktır".

Bu uygulama, yerel hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; temizlenen alanlarda hem çevresel hijyen sağlanmış oldu hem de olası taşkınlara karşı riskler azaltıldı. Belediye ekiplerinin benzer müdahaleleri peyderpey sürdürmesi planlanıyor.

HİSARCIK’TA KÜÇÜK ÇAY’DA ZEMİN TEMİZLİĞİ BAŞLATILDI

HİSARCIK’TA KÜÇÜK ÇAY’DA ZEMİN TEMİZLİĞİ BAŞLATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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