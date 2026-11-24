Hisarcık'ta öğretmenler günü programı düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen kutlama programına Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş katıldı. Program, ilçede eğitim camiasının bir araya geldiği, öğretmenlerin emeklerinin ve fedakârlıklarının vurgulandığı bir etkinlik olarak planlandı.

Eğitimcilere teşekkür ve geleceğe dair vurgu:

Programda, çocukları ve gençleri yetiştiren öğretmenlerin toplum ve ülke geleceği için oynadığı rol üzerinde duruldu. Konuşmalarda öğretmenlerin eğitim sistemine sağladığı katkılar öne çıkarılarak tüm eğitimcilere teşekkür edildi ve mesleğin toplumsal önemi bir kez daha vurgulandı.

Anma ve saygı duruşu:

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim için emek vermiş bütün öğretmenlere şükran sunuldu. Etkinlikte, hayatını kaybeden öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu ve onlar rahmetle anıldı.

Katılımcılar, böyle anlamlı günlerin hem öğretmenlerin motivasyonunu artırdığını hem de toplumun eğitime verilen değeri hatırlamasına vesile olduğunu belirtti. İlçe yöneticileri ve eğitimciler, geleceğe yatırımın eğitimle mümkün olduğuna dikkat çekti.

HİSARCIK’TA ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI