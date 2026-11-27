Hisarcık’ta anma programı:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit olan ve vefat eden öğretmenler için Merkez Çarşı Camii’nde düzenlenen mevlit programı, Cuma namazı öncesinde gerçekleştirildi. Toplantıda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, anma töreni dualarla sürdü.

Programın akışı:

Programda İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci vaaz verdi ve Hatm-i Şerif dualarını yaptı. Okunan Kur’an ve ilahiler eşliğinde, katılımcılar şehit ve vefat eden öğretmenler için ruhlara yönelik dualar etti.

Katılım ve ortak mesajlar:

Mevlite İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, katılımcılar öğretmenlik mesleğinin önemi ve kutsiyeti üzerinde durdu.

Program sırasında yapılan konuşmalarda, öğretmenlerin toplumdaki yeri ve fedakârlıkları vurgulandı; şehit ve vefat eden öğretmenler rahmetle anıldı.

Etkinliğin sonunda cami cemaati için pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Katılımcılar, anma töreninin birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdiğini belirtti.

HİSARCIK’TA ŞEHİT VE VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ