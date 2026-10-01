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Hisarcık'ta okullarla buluşma: Demirtaş'tan eğitime yatırım sözü

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, tüm okulları ziyaret edip öğretmen, yönetici ve öğrencilerle görüştü; belediye eğitime destek sözü verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Hisarcık'ta okullarla buluşma: Demirtaş'tan eğitime yatırım sözü

Hisarcık'ta okullara ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçedeki tüm eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmen, okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Demirtaş, okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve eğitim camiasının beklenti ve ihtiyaçlarını dinledi.

okul ziyaretlerinde öncelikler:

Ziyaretler sırasında Demirtaş, okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde binaların ihtiyaçları, eğitim materyalleri ve öğrencilerin öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi konularını görüştü. Belediye tarafından sunulabilecek destekler üzerine istişarelerde bulunuldu ve kısa vadeli çözüm yolları değerlendirildi.

belediyenin eğitim taahhüdü:

Demirtaş, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" diyerek Hisarcık Belediyesi'nin eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması, öğretmenlerimizin daha güçlü imkânlarla görev yapması ve okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Hisarcık Belediyesi olarak eğitim camiamızın her zaman yanında olmaya, imkânlarımız ölçüsünde destek sunmaya ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, ilçenin eğitim kalitesini yükseltmek için tüm eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek "Geleceğe açılan her kapının bir okuldan geçtiğine inanıyoruz" mesajını paylaştı. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Demirtaş, "Birlikte daha güçlü, eğitimle daha aydınlık bir gelecek" sözleriyle ziyaretini sonlandırdı.

BAŞKAN DEMİRTAŞ,&quot; EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR&quot;

BAŞKAN DEMİRTAŞ," EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR"

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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