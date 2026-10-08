Hisarcık'ta sağlık standı: anne sütü ve normal doğumun önemi anlatıldı

Hisarcık Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Emzirme ve Normal Doğum Haftası kapsamında Hisarcık Devlet Hastanesi'nde anne ve bebek sağlığına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlikte sağlık personeli, vatandaşlara anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, gebelikte doğuma hazırlık ve normal doğumun yararları konusunda kapsamlı bilgi verdi.

Bilgilendirmede öne çıkan noktalar:

Sağlık personelleri, bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemini vurguladı. Doğru emzirme uygulamalarının anne-bebek bağını güçlendirdiği ve bebeğin sağlıklı büyüme ile gelişimine katkı sağladığı aktarıldı. Ziyaretçilere emzirme pozisyonları, beslenme sıklığı ve anne sağlığını destekleyen yaklaşımlar hakkında uygulamalı öneriler sunuldu.

Hizmet ve danışmanlık:

Standı ziyaret eden anne adayları ve ailelerin soruları sağlık personelleri tarafından yanıtlanarak gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin bireysel danışmanlık hizmeti verildi. Etkinlikle toplumda emzirmenin desteklenmesi ve normal doğuma ilişkin farkındalığın artırılması, ayrıca anne ve bebek sağlığının korunmasının hedeflendiği bildirildi.

HİSARCIK İLÇE HASTANESİNDE ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI İÇİN BİLGİLENDİRME STANDI