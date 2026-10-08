Hisarcık'ta şanlı bir veda: Kıbrıs gazisi Mehmet Şener toprağa verildi

tedavi ve vefat:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Mehmet Şener vefat etti. 73 yaşındaki Şener, tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Şener'in Türk bayrağına sarılı naaşı Hisarcık Çarşı Camii'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazına Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci kıldırdı. Namazın ardından yapılan törende gazinin naaşı, düzenlenen askeri uğurlama ile Hisarcık İlçe Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Şener için düzenlenen tören, hem yakınlarının hem de ilçede yaşayanların katılımıyla gerçekleşti; askeri tören ve törene yansıyan yoğun katılım, gazinin hizmetine gösterilen saygının bir göstergesi olarak kayda geçti.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TAVŞANLI DOÇ. DR. MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HAYATINI KAYBEDEN MEHMET ŞENER'İN TÜRK BAYRAĞINA SARILI NAAŞI, HİSARCIK ÇARŞI CAMİİ'NE GETİRİLDİ.