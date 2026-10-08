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hisarcık'ta tarhana yapımında eş dayanışması dikkat çekti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tarhana ovma ve ufalama aşamasında eşine yardım eden Hüseyin Atağan, geleneksel imece ruhunun ve dayanışmanın örneğini gösterdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

hisarcık'ta tarhana yapımında eş dayanışması dikkat çekti

Hisarcık'ta tarhana hazırlığında eş dayanışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında evlerde sürdürülen tarhana yapımında, tarhananın en zahmetli aşamalarından biri olan ovma ve ufalama sırasında Hüseyin Atağanın eşine yardımcı olması dikkat çekti. Olay, ilçede uzun yıllardır süren geleneksel uygulamaların içinde nadiren görülen bir eş dayanışması örneği olarak öne çıktı.

Tarhananın zor aşamaları:

İlçede tarhana genellikle imece usulüyle, ev hanımları öncülüğünde hazırlanan kışlık yiyeceklerin başında geliyor. Ovma ve ufalama aşamaları fiziksel emek gerektirdiği için çoğunlukla kadınlar tarafından yürütülüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Atağan ve eşi tarhanayı çiftlik evinde hazırladıkları için komşularından yardım alamadıklarını belirtti. Atağan, "Tarhanayı çiftlik evinde yaptığımız için komşular destek olamadı. Bu nedenle zor bir işlem olan tarhananın ovulup ufalanarak yenecek hale gelmesi esnasında yalnız çalışmak zorunda kalan eşime yardımcı oldum" dedi.

Toplumsal ve kültürel yansımaları:

Atağan'ın bu davranışı, ilçede erkeklerin tarhana yapımına genellikle fazla katkı sunmadığına dair algıyı kıran bir örnek olarak değerlendirildi. Bu tür destekler geleneksel dayanışma ve paylaşım kültürünü canlı tutmanın yanı sıra, günlük emek dağılımına dair farkındalık da yaratıyor. Olay, küçük bir mahalle pratiğinden hareketle aile içi yardımlaşmanın ve eşler arasındaki ortak emeğin simgesi haline geldi.

Tarhana yapımı sürecinde dayanışmanın görünür olması, hem üretim süreçlerinin kolaylaşmasını sağlıyor hem de geleneksel kış hazırlıklarının toplumsal boyutunu vurguluyor. Atağan'ın desteği, bölgedeki diğer ailelere de örnek olabilecek bir tutum olarak kayda geçti.

EŞİNE TARHANA YAPIMINDA DESTEK OLDU

EŞİNE TARHANA YAPIMINDA DESTEK OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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