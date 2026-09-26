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Hisarcık'ta taziye evi çalışmalarına müftüden yerinde inceleme

Müftü Hüseyin Demirci, Aşağı Beyköy Deprem Mahallesi'ndeki taziye evi inşaatını yerinde inceleyip çalışmalar ve mahalle ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hisarcık'ta taziye evi çalışmalarına müftüden yerinde inceleme

Hisarcık'ta taziye evi çalışmalarına müftüden yerinde inceleme

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Aşağı Beyköy Deprem Mahallesi'nde yapımı süren taziye evi inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların durumu ve değerlendirme:

Demirci, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı ve sahadaki uygulamaları değerlendirdi. Yapım sürecinin mevcut durumu ile ilerleyişine ilişkin gözlemlerini paylaştı ve projenin planlanan standartlara uygun şekilde sürdürülmesine dikkat çekti.

Mahalle için önemi:

Taziye evinin, mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir mekân olması bekleniyor. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması temenni edilen yapım çalışmaları sırasında emeği geçenlere Demirci tarafından teşekkür edildi.

Ziyaret, yerel yönetim ve din görevlilerinin iş birliğiyle projenin takibinin sürdürüleceğini gösterirken, mahalle halkının ihtiyaçlarına odaklanan uygulamaların öncelikli tutulacağı belirtildi.

HİSARCIK MÜFTÜSÜ DEMİRCİ, TAZİYE EVİ İNŞAATINI İNCELEDİ

HİSARCIK MÜFTÜSÜ DEMİRCİ, TAZİYE EVİ İNŞAATINI İNCELEDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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