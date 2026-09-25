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Hisarcık’ta teşkilat çalışmaları ve öncelikler masaya yatırıldı

AK Parti Hisarcık'ta düzenlenen daraltılmış ilçe danışma toplantısında teşkilat çalışmaları, vatandaş talepleri ve gelecek projeler değerlendirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Caner Şahin

Hisarcık’ta teşkilat çalışmaları ve öncelikler masaya yatırıldı

AK Parti Hisarcık'ta teşkilat değerlendirmesi

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığı'nda, Kütahya Milletvekili Adil Biçerin katılımıyla daraltılmış ilçe danışma toplantısı gerçekleştirildi. Parti binasında düzenlenen buluşmada ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyeleri ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

Toplantıya katılanlar ve katılım:

Toplantıda AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çümen ve Belediye Meclis Üyesi Ayşe Uludoğan ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Katılımcılar, saha çalışmaları ve teşkilat organizasyonuna dair görüş alışverişinde bulundu.

Gündem maddeleri ve yapılan istişareler:

Görüşmelerde Hisarcık'ta yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Katılımcılar, ilçenin önceliklerine ilişkin değerlendirmeler yaparak uygulamaya dönük adımlar üzerinde istişarede bulundu.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Abdullah Akbulut, birlik ve beraberlik içinde ilçe için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları ifade etti: "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin".

HİSARCIK AK PARTİ’DE İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HİSARCIK AK PARTİ’DE İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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