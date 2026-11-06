Hisarcık’ta vefa gecesi: şehit yakınları ve gaziler buluştu

Hisarcık'ta vefa buluşması

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemek programında şehit aileleri ile gaziler bir araya geldi. Etkinlikte birlik, beraberlik ve vefa vurgusu ön plana çıktı.

Programa katılanlar:

Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Kaan Nayman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan, belediye meclis üyeleri ile gaziler ve aileleri katıldı. Yetkililer program süresince konuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve onların duygu ile düşüncelerini dinledi.

başkanın vefa mesajı:

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş konuşmasında şehitlerin fedakârlıklarının ve gazilerin kahramanlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı. Demirtaş, 'Bu vatanın her karış toprağında aziz şehitlerimizin fedakârlığı, kahraman gazilerimizin cesareti ve mücadelesi vardır. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz' ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında ise 'Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve fedakârlıklarıyla tarihimize iz bırakan gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır.' dedi.

Demirtaş, şehitler için rahmet, minnet ve dualarını iletirken gazilere sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi ve şehit aileleri ile gazilere karşı toplumun her kademesinde süregelen bir vefa borcu bulunduğunu belirtti.

HİSARCIK’TA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ONURUNA ANLAMLI BULUŞMA