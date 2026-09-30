Hizan'da kayalar mezrasında örtü yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor

Hizan'da örtü yangını devam ediyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyü Kayalar mezrasınde örtü yangını çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, olayın fark edilmesiyle bölgeye ihbar yapıldı.

Müdahale:

Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede sevk edilerek bölgeye ulaştı ve iki araçla söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için aralıksız müdahaleye devam ediyor.

Çalışmaları zorlaştıran koşullar:

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor ve yangının yayılma riskini artırıyor. Müdahale hala sürüyor ve ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI RÜZGAR NEDENİYLE DEVAM EDERKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İSE SÜRÜYOR.