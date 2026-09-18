Hızırbey mahallesi yeraltı altyapısıyla yenileniyor

Hızırbey mahallesi için altyapı yenileme çalışması

Eskişehir'de Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ile Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle Hızırbey Mahallesi'nde elektrik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılıyor. Yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı bölgelere yönelik planlanan müdahaleler, hem güvenliği artırmayı hem de yeni yerleşimlerin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında Güvenlik Caddesi, Gün Sazak Caddesi, 8403. Sokak ve Dumlupınar Sokakta yeraltı box uygulamaları ile sokak aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi yer alıyor. Yeraltı box uygulamaları, havai hatların yer altına alınması ve bağlantı noktalarının düzenlenmesiyle elektrik hatlarının daha güvenli ve estetik bir biçimde işletilmesini sağlayacak. Sokak aydınlatma yatırımları ise mahalle sokaklarında görüş koşullarını iyileştirerek hem yaya hem de araç trafiğinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci çalışmalarla ilgili olarak, "Hızırbey Mahallemizde özellikle yeni yapılaşmaların yoğunlaştığı bölgelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenlik Caddesi, Gün Sazak Caddesi, 8403. Sokak ve Dumlupınar Sokak’ta başlayacak yeraltı box ve aydınlatma çalışmaları, bölgemizin gelişimi açısından önemli bir adım. Amacımız, yeni yerleşim alanlarımızın altyapı ihtiyaçlarını zamanında karşılamak ve vatandaşlarımıza daha güvenli, aydınlık ve modern yaşam alanları sunmak. Çalışmaların Hızırbey Mahallemize ve Sivrihisar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başlatılan yatırımların, mahalledeki yapılaşma sürecine ve sosyal yaşama katkı sağlaması bekleniyor. Yeraltı altyapısı ve aydınlatma iyileştirmeleri, bölgenin çehresini değiştirebilecek nitelikte olup, önümüzdeki dönemde yapılacak bakım ve koordinasyon çalışmalarının da önemine dikkat çekiliyor. OEDAŞ ve belediye iş birliğiyle yürütülecek uygulamaların, Hızırbey Mahallesi sakinlerine daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR'DE OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (OEDAŞ) VE SİVRİHİSAR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE HIZIRBEY MAHALLESİ'NDEKİ YENİ YAPILAŞMANIN YOĞUNLAŞTIĞI CADDELERDE ELEKTRİK ALTYAPISINI MODERNİZE EDECEK ÇALIŞMALAR BAŞLATILIYOR.