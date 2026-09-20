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Hızlı müdahale büyümeyi engelledi: Avcılar'da park halindeki araç söndürüldü

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangına Yunus ekipleri müdahale etti; su tankeriyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:55

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hızlı müdahale büyümeyi engelledi: Avcılar'da park halindeki araç söndürüldü

Olayın seyri:

Gümüşpala Mahallesinde saat 15.30 sıralarında park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay çevrede paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik ve acil müdahale ekipleri alarma geçti.

Müdahale ve müdahale araçları:

Olay yerine ilk ulaşan birimler, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri oldu. Ekipler yangına ilk anda müdahale etti; ancak yangın tüpünün yetersiz kaldığı görüldü. Bu durumda ekipler, yoldan geçen bir su tankerini durdurarak müdahaleyi sürdürdü ve alevlere suyla müdahale edildi.

Durumun kontrol altına alınması:

Yunus ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangının yeniden alevlenmesini önledi. Müdahale, yangının çevredeki diğer araçlara veya yapılaşmaya sıçramasını engelledi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgiler sınırlı tutuldu.

AVCILAR’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA BİLİNMEYEN BİR NEDEN YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE YUNUS POLİSLERİ...

AVCILAR’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA BİLİNMEYEN BİR NEDEN YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE YUNUS POLİSLERİ MÜDAHALE ETTİ. ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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