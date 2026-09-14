Hızlı müdahale büyümeyi engelledi: Kırıkhan Alsancak'ta odunluk ve bahçe yangını kontrol altına alındı

yangına müdahale:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde odunluk ve bahçede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz müdahale etti.

kısa sürede kontrol sağlandı:

Alevler, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde büyümeden söndürüldü ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olay, Alsancak Mahallesi sınırları içinde kayda geçti; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürme ile soğutma çalışmaları tamamlandı.

KIRIKHAN ALSANCAK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ODUNLUK VE BAHÇE YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.