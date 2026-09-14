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Hızlı müdahale büyümeyi engelledi: Kırıkhan Alsancak'ta odunluk ve bahçe yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde odunluk ve bahçede çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hızlı müdahale büyümeyi engelledi: Kırıkhan Alsancak'ta odunluk ve bahçe yangını kontrol altına alındı

yangına müdahale:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde odunluk ve bahçede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz müdahale etti.

kısa sürede kontrol sağlandı:

Alevler, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde büyümeden söndürüldü ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olay, Alsancak Mahallesi sınırları içinde kayda geçti; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürme ile soğutma çalışmaları tamamlandı.

KIRIKHAN ALSANCAK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ODUNLUK VE BAHÇE YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

KIRIKHAN ALSANCAK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ODUNLUK VE BAHÇE YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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