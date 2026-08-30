Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı

Hassa'da yamaçtan düşme sonucu kurtarma

Hatay'ın Hassa ilçesi Dedemli Mahallesi'nde dengesini kaybederek yamaçtan düşen bir vatandaş, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda zarar gören kişi olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kazazedenin bulunduğu alana ulaşarak koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde vatandaş güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı ve gerekli taşınma işlemleri gerçekleştirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazazedenin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra durumunun değerlendirilmesi amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Vatandaş, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

HASSA’DA YAMAÇTAN DÜŞEN VATANDAŞ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.