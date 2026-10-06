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Hızlı tren ağı Kapıkule'ye ulaşıyor, Trakya 9 Ekim'de hızlı trenle buluşuyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 153 km'lik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de açılacağını ve hattın Avrupa sınırına ulaşacağını duyurdu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hızlı tren ağı Kapıkule'ye ulaşıyor, Trakya 9 Ekim'de hızlı trenle buluşuyor

Ulaştırma Bakanı duyurdu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule (153 kilometre) kesiminin 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hattın devreye girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirtti ve projenin bölgesel ulaşım ağında önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Açılışın bölgeye etkileri:

Bakanın açıklamasına göre hattın hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek ve böylece Trakya bölgesi hızlı tren konforuyla buluşacak. Projenin tamamlanmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 11’den 14’e yükselecek. Uraloğlu, tüm etaplar tamamlandığında Türkiye’nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini ifade etti.

Teknik özellikler ve kapasite kazanımları:

Çerkezköy-Kapıkule kesimi, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildi. Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez yapıldı; ayrıca 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Bu altyapı düzenlemeleri, hattın güvenli ve yüksek kapasiteli işletilmesine olanak sağlayacak.

Seyahat süreleri açısından da önemli kazanımlar öngörülüyor: Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak; yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseltilecek.

İlerleyen etaplar ve bağlantılar:

Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmaları devam ediyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklaması, projenin sadece bölgesel ulaşımı hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda ülkenin uluslararası demiryolu koridorlarındaki aktörlüğünü güçlendireceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılması Trakya’nın demiryolu bağlantılarını dönüştürecek ve Türkiye’nin Avrupa yönlü yük ile yolcu taşımacılığındaki kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, &quot;HIZLI TREN AĞIMIZI ÇERKEZKÖY’DEN KAPIKULE’YE...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "HIZLI TREN AĞIMIZI ÇERKEZKÖY’DEN KAPIKULE’YE, AVRUPA SINIRINA KADAR ULAŞTIRIYORUZ" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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