Hizmet kalitesini artırma hedefiyle koordinasyon toplantısı yapıldı

Koordinasyon toplantısı gerçekleşti:

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl başkanlığında, hastane yöneticileri ve birim sorumlularının katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kurum içi iletişim ve hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

değerlendirilen konular:

Toplantıda birimlerin işleyişi, mevcut durum tespiti ve hasta hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, süreçlerde iyileştirme alanları ve uygulama yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

hedefler ve kararlılık:

Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesinin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı. Çöl, bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve birimler arası eşgüdümün önemine dikkat çekti.

Toplantı, birimlerin sahadaki uygulamalarını güçlendirmeye yönelik aksiyonların belirlenmesi ve hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması amacıyla sonlandırıldı.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ALİ ÇÖL; HASTANE YÖNETİCİLERİ VE BİRİM SORUMLULARI İLE BİR ARAYA GELEREK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.