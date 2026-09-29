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Hizmet sahasına yeni güç: Aksu Belediyesi altı aracı hizmete sundu

Aksu Belediyesi, hizmet kalitesini yükseltmek için filoya 1 binek, 1 engelli hizmet aracı ve 4 adet 6x4 çift çekerli kamyonla toplam 6 yeni araç kattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hizmet sahasına yeni güç: Aksu Belediyesi altı aracı hizmete sundu

Aksu Belediyesi'nin yeni araçları:

Aksu Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerin hızını ve etkinliğini artırmak amacıyla araç filosuna altı yeni aracı kattı. Daha önce de birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda aracı bünyesine dahil eden belediye, son alımlarla birlikte hizmet kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda belediyeye 1 binek araç, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 engelli hizmet aracı ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarında görev alacak 4 adet 6x4 çift çekerli, otomatik vitesli kamyon olmak üzere toplam 6 yeni araç eklendi.

Başkan İsa Yıldırım'ın değerlendirmesi:

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yeni araçların tesliminin ardından yaptığı açıklamada güçlü bir hizmet altyapısına sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Yıldırım, "Gelirlerimiz arttıkça hizmet kalitemizi ve araç filomuzu da artırmaya devam edeceğiz. Belediyemize Fen İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere dört yeni kamyon daha kazandırdık. Otomatik vitesli, 6x4 çift çekerli, güçlü ve donanımlı bu araçlarımız Aksu’nun her noktasında sahada olacak. Araç filomuzu güçlendirirken gelecek yılın hazırlıklarını da şimdiden hazırlıyoruz. İlçemizde imar yollarının açılması, asfalt çalışmalarının yapılması ve mevcut yollarımızın iyileştirilmesi için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz", ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım ayrıca, "Aksu Belediyesi olarak Antalya’da en çok çalışan, en çok üreten ve modern araçlarla halkımıza hizmet ulaştıran güçlü bir belediye olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gücümüzü çalışarak artıracağız. Ekipmanlarımızı güçlendiriyor, halkımıza daha güçlü ve daha kaliteli hizmet sunmak için el birliğiyle gayret ediyoruz" dedi.

Hizmet hedefleri ve saha çalışmaları:

Belediye yetkilileri, yeni araçların öncelikle imar yolları açma, asfaltlama ve mevcut yolların iyileştirilmesi gibi altyapı çalışmalarında kullanılacağını belirtiyor. Fen İşleri Müdürlüğü için alınan kamyonların otomatik vitesli ve çift çekerli olması, ağır saha koşullarında verimliliği artırmayı hedefliyor.

Aksu Belediyesi, ekipman yatırımlarını sürdüreceğini ve gelir artışıyla paralel olarak araç filosunu geliştirmeye devam edeceğini vurguluyor. Bu adımların, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunma hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

AKSU BELEDİYESİ, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ETKİN VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ...

AKSU BELEDİYESİ, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ETKİN VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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