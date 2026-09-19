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Hobi terapiden atölyeye: Akçakoca'dan tüm Türkiye'ye telkari taşıyan girişimci

Gümüş işlemeciliğini 10 yıl önce terapiyle başlayan Dilek Altay, İstanbul ve Düzce atölyelerinden, Akçakoca'daki dükkânı ve sosyal medya üzerinden ülkeye ulaşıyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hobi terapiden atölyeye: Akçakoca'dan tüm Türkiye'ye telkari taşıyan girişimci

Hobiden ticarete: kişisel bir dönüşüm

Dilek Altay yaklaşık 10 yıl önce hobi ve terapi amacıyla başladığı gümüş işlemeciliğini profesyonel üretime dönüştürdü. Aslen İstanbul'lu olan Altay, havaalanındaki görevinden emekli olduktan sonra bu alana yöneldi. Eşinin kökeninin Akçakoca olmasının da etkisiyle çalışmasını bölgeye taşırken, kendi atölyelerini kurdu.

Eğitim ve atölye süreci:

Altay, mesleğe adımını bir devlet sanatçısından aldığı özel derslerle güçlendirdi. Teknik olarak gravür işlemlerini ocaklarda mikron mikron yaptırıp, atölyesinde son işlemleri uyguluyor; telkari ve çeşitli gümüş takılar üretimini bizzat gerçekleştiriyor. Küçük ölçekli üretimin zaman içinde düzenli siparişlere dönüşmesi, işin süreklilik kazanmasını sağladı.

Satış, pazarlama ve müşteri ağı:

Ürünlerini İstanbul ve Düzce'deki atölyelerinden çıkaran Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki dükkanı ve sosyal medya kanalları üzerinden satış yapıyor. Geçen yıl küçük bir stantla başladığı pazarlama çabasını bu yıl açtığı dükkânla genişletti. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor; örneğin geçtiğimiz günlerde Ankara'dan gelen bir grup için bileklik üretip göndermiş bulunuyor.

Altay, yaptığı satışların aile ekonomisine katkı sağladığını ve müşterilerin gümüşe olan ilgisinin işini canlı tuttuğunu vurguluyor. Gümüş ürünlerin maliyetli olduğuna dikkat çekerken, doğru iletişim ve yerel bağlantılar sayesinde hem atölye hem de pazar dükkanıyla sürdürülebilir bir üretim-satış ağı kurdu.

ALTAY, &quot;ASLEN İSTANBUL&#039;LUYUM, EŞİM AKÇAKOCALI. BEN BU İŞİ 10 SENEDİR YAPIYORUM. GÜMÜŞ İŞLEME İŞİ...

ALTAY, "ASLEN İSTANBUL'LUYUM, EŞİM AKÇAKOCALI. BEN BU İŞİ 10 SENEDİR YAPIYORUM. GÜMÜŞ İŞLEME İŞİ YAPIYORUM. GRAVÜR OLARAK ALIP OCAKLARDA MİKRON MİKRON YAPTIRIYORUM. SONRA ATÖLYEMDE İŞLEM YAPIYORUM. TELKARİ YAPIYORUM. NORMAL TAKI YAPIYORUM. SİPARİŞ ALIYORUM. EŞİMİN KÖKENİ BURASI. HAVAALANINDA ÇALIŞIYORDUM. ORADAN EMEKLİ OLDUM" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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