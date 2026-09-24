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hobiden atölyeye: Akçakoca'da takı tasarımının yerel hikayesi

İlknur Gümüş, Akçakoca'da takı tasarımını hobi olarak başlattı; ürünleri evine sığmayınca Tarihi Mahalle Pazarı'nda kendi atölye ve dükkanını açtı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

hobiden atölyeye: Akçakoca'da takı tasarımının yerel hikayesi

akçakoca'da hobi atölyesine dönüşen serüven:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde takı tasarımını hobi olarak başlatan İlknur Gümüş, kısa sürede ürünlerinin evine sığmayacak kadar artması üzerine üretim ve satış için bir adım attı. Gümüş, Tarihi Mahalle Pazarı'nda yaklaşık bir yıldır hem dükkan hem atölye olarak kullandığı mekânda özgün tasarımlarını müşterilerle buluşturuyor.

tasarım anlayışı ve kullanılan malzemeler:

Gümüş, çalışmalarında kum boncuk, doğal taş boncuklar ve kristal boncuk gibi farklı malzemeleri bir araya getiriyor. Tasarımlarını kadın ve erkeklere yönelik olarak ayrı ayrı veya ortak kullanıma uygun biçimde hazırladığını belirtiyor; kimi zaman çiftlere hitap eden, kimi zaman ise tek cinsiyete yönelik parçalar ortaya koyuyor.

Her ürünün tasarımının kendisine ait olduğunu vurgulayan Gümüş, el işçiliğinin ve malzeme seçiminin tasarım sürecinde belirleyici olduğunu söylüyor. Bu yaklaşım, atölyesindeki koleksiyonun özgün ve sınırlı üretim olmasını sağlıyor.

eğitim, büyüme ve atölye kararı:

Takı tasarımına başlamadan önce Halk Eğitim Merkezi'nde temel teknik eğitimi aldığını aktaran Gümüş, tekniğin öğrenilmesinin ardından tasarımın hayal gücüne bağlı olduğunu ifade ediyor. Gümüş, sürecini şöyle özetliyor: 'Bu işe hobi olarak başladım. Yaptıkça, keyif aldıkça, yaptıklarım evlere sığmayınca ufak bir yer edinmek istedim.'

Toplamda dükkan ve atölyesini açmadan önce yaklaşık 1,5 yıl hobinin sürdüğünü, ardından dükkan ve atölyeyi açışının yaklaşık 1 yıl olduğunu belirtiyor. Kendi tasarımlarını üretip satışa sunduğu bu alanda 'tamamen bütün tasarımlar ve ürünler bana ait olduğu için yavaş yavaş büyüyoruz' sözleriyle süreçteki gelişimi anlatıyor.

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki atölyede üretimini sürdüren Gümüş, hobisini mesleğe dönüştürerek hem kendi işinin sahibi oldu hem de el emeği ürünleriyle yerel müşterilere erişim sağladı. Atölye, bölgedeki el yapımı tasarımlara ilgi duyanlar için hem üretim sürecini görmek hem de özgün parçalar satın almak isteyenlere açık bir mekân işlevi görüyor.

Hobi olarak başladı, ürünleri evine sığmayınca kendi atölyesini açtı

Hobi olarak başladı, ürünleri evine sığmayınca kendi atölyesini açtı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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