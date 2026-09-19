Hobiden atölyeye: telkari ustasının Türkiye'ye uzanan yolculuğu

Hobiden atölyeye: Dilek Altay'ın gümüş serüveni

Dilek Altay yaklaşık 10 yıldır gümüş işlemeciliğiyle uğraşıyor. İlk başta hobi ve terapi amaçlı başlayan çalışma, aldığı özel dersler ve uygulamayla mesleğe dönüştü. Emekli olduğu havaalanı görevinden sonra bu alana yöneldiğini ve eşinin kökeninin Akçakoca olduğunu söylüyor.

Atölyeler ve üretim süreci:

Altay, üretimini İstanbul ve Düzcedeki atölyelerinde sürdürüyor. Gravür işlemlerini "ocaklarda mikron mikron" yaptırdığını, kendi atölyesinde ise telkari ve çeşitli takıların son işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu süreçte devlet sanatçısı bir hocadan özel eğitim aldığını vurguluyor: "Terapi olarak başladım."

Pazar ve satış kanalları:

Ürünlerini Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki dükkanında satışa sunan Altay, sosyal medya üzerinden de Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyor. Geçen yıl küçük bir stantla başladığı pazardaki yolculuğunu bu yıl açtığı dükkana taşıdı. "Gümüş biraz pahalı bir ürün," diyen Altay, buna rağmen talebin olduğunu ve satışların ev ekonomisine katkı sağladığını anlatıyor.

Altay, sosyal medya kanalları aracılığıyla gelen siparişlerden örnek vererek Ankara'dan gelen bir grup için bileklik hazırladığını ve hepsine gönderdiğini ifade etti. İşlerin büyümesiyle birlikte hem üretim kapasitesini hem de işin ticari boyutunu geliştirdiğini söylüyor.

İstanbul ve Düzce'deki atölye üretimi, pazardaki dükkan ve çevrimiçi satış ağı, Altay'a hem yerel müşterilerle doğrudan temas hem de ülke çapında erişim sağlıyor. Bu üçlü model, gümüşün maliyetli olmasına rağmen özgün el işi arayan kitleye ulaşmasını mümkün kılıyor.

Terapi olarak başladı, şimdi ticaretini yapıyor