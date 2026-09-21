Honaz meclisi Sultan Murat Camii için onay verdi, Yeni Parti koltukları boş kaldı

Toplantı ve gündem:

Honaz Belediyesi Eylül ayı olağanüstü meclis toplantısında ilçenin tarihî değeri taşıyan Sultan Murat Camii için planlanan müdahaleler masaya yatırıldı. Gündemde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yürütülmesine ilişkin öneri yer aldı ve meclis oylamasına sunuldu.

Oylama sonucu söz konusu gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi meclis üyeleri katılırken, Yeni Parti meclis üyelerinin toplantıda yer almaması dikkat çekti.

Yeni Parti üyelerinin yokluğu:

Toplantıya katılmayan Yeni Parti üyelerinin boş kalan koltukları, meclis salonunda fark edildi. Katılım farklılıkları, karar sürecinin toplum gözünde nasıl algılandığı konusunda soru işaretleri yarattı; ancak mecliste temsil edilen partilerin oylarıyla çalışma izni verilmiş oldu.

Çalışmaların yürütülmesi ve belediyenin tutumu:

Karar kapsamında Sultan Murat Camii'nde yapılacak kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Denizli Valiliği tarafından yürütülmesi planlanıyor. Honaz Belediyesi, bu kapsamda gerekli müdahalelere uygunluk verdiğini bildirdi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Honaz Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Honaz’ımızın tarihî ve kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan Sultan Murat Camii’nde yapılması planlanan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını meclisimizde görüştük. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ve Denizli Valiliğimiz tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında gerekli müdahalelerin yapılmasına Belediyemizce uygunluk verdik. Toplantımıza katılarak Honaz’ımızın ortak değeri için sorumluluk alan Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi meclis üyelerimize, şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çünkü Honaz’ın tarihi söz konusu olduğunda, görev ve sorumluluklarımızın siyasi farklılıklarımızın üzerinde olduğuna inanıyorum. Honaz’ımızın tarihine, kültürel mirasına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz".

Meclis kararıyla onaylanan süreç, ilçedeki tarihî yapının korunması amacıyla resmi kurumların koordinasyonunda ilerleyecek. Belediye yetkilileri, çalışmalara ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

HONAZ BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI’NDA SULTAN MURAT CAMİİ’NİN KAZI, RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ. GÜNDEM MADDESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLİRKEN, YENİ PARTİ MECLİS ÜYELERİNİN TOPLANTIYA KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.