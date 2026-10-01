Honaz’da asbest dönemine veda: 6 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor

Proje kapsamı ve amaçları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Honaz ilçe merkezinde yürüttüğü altyapı çalışmasıyla bölgedeki asbestli içme suyu hatlarını yeniliyor. Toplam 13 milyon 200 bin TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında; 6 bin metre yeni içme suyu hattı döşenmesi ve 200 adet abone hattı bağlantısının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Yokuşbaşı Mahallesi’ne yeni iletim hattı döşenirken, Cumhuriyet, Hisar, Hürriyet ve Afşinbey mahallelerindeki mevcut asbestli boruların devre dışı bırakılması hedefleniyor. Bu müdahaleyle altyapı modernize edilerek hem malzeme kaynaklı risklerin azaltılması hem de dağıtım ağının dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Yeni iletim hattı ve beklenen faydalar:

Projenin bir ayağı, yeni içme suyu kaynağından Honaz ilçe merkezine suyun güvenli ve düzenli şekilde iletilmesini sağlayacak yeni bir iletim hattının oluşturulmasıdır. Bu düzenleme, mevcut sistemde yaşanan arızaların ve su kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Asbestli boruların devre dışı bırakılmasıyla birlikte vatandaşlara daha güvenli, kesintisiz ve sağlık standartlarına uygun içme suyu sunulması hedefleniyor. Ayrıca altyapı yenilenmesi, uzun vadede bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve su işletme verimliliğinin artması yönünde etkili olacak.

Proje tamamlandığında Honaz ilçe merkezindeki beş mahallede içme suyu altyapısı yenilenmiş olacak; yapılan müdahalelerle altyapı sorunlarına kalıcı çözümler sunularak bölge halkına yüksek kalitede hizmet verilmesi planlanıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HONAZ İLÇE MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ASBESTLİ İÇME SUYU HATLARI YENİLENİYOR. 13 MİLYON 200 BİN TL YATIRIM BEDELİNE SAHİP PROJE KAPSAMINDA 6 BİN METRE YENİ İÇME SUYU HATTI DÖŞENECEK.