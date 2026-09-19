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Honaz'da bilimsel yöntemle 500 bin steril erkek sinek salındı

Denizli Honaz Kızılyer Mahallesi'nde 500 bin steril erkek Akdeniz meyve sineği salımı yapıldı; amaç popülasyonu baskılayarak verim ve kaliteyi korumak.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Honaz'da bilimsel yöntemle 500 bin steril erkek sinek salındı

Çalışmanın ayrıntıları:

Denizli’nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamada, 500 bin steril erkek Akdeniz meyve sineği kontrollü şekilde bir bahçeye salındı. Salım törenine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, şube ve ilçe müdürleri, teknik personel, üreticiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uygulamanın mekanizması ve hedefleri:

Laboratuvar ortamında steril hale getirilen erkek Akdeniz meyve sinekleri, Honaz Kızılyer Mahallesi’ndeki Trabzon hurması bahçesine salındı. Uygulamanın temel mantığı, steril erkek sineklerin doğal popülasyondaki dişilerle çiftleşmesi sonucunda yeni nesil zararlı bireylerin oluşumunun azalmasıdır. Bu sayede Akdeniz meyve sineği popülasyonunun baskı altına alınması ve meyve üretiminde verim ile kalite kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

İhracat ve sürdürülebilir üretim:

Akdeniz meyve sineği; ayva, nar, şeftali, nektarin, kayısı, elma, armut ve Trabzon hurması gibi çok sayıda meyvede zarara yol açabiliyor ve dış karantina uygulamaları nedeniyle ihracat açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle uygulama, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle kalıntısız, kaliteli ve sürdürülebilir meyve üretimini desteklemeyi amaçlıyor.

Yetkililer, elde edilecek verilerin ilerleyen dönemlerde bölge geneline yayılabilecek entegre mücadele programlarının planlanmasında yol gösterici olacağını belirtiyor.

DENİZLİ’DE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI YENİ NESİL MÜCADELE

DENİZLİ’DE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI YENİ NESİL MÜCADELE

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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